Omicidio di Giulio Regeni, in Tribunale a Roma per l’udienza anche Elly Schlein: “Sono qui con chi non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia”

La famiglia del ricercatore ha scritto su tutte le pagine social pubbliche del governo egiziano, rivolgendosi ai quattro imputati: “Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abedal Sharif. Siete a conoscenza del processo per il sequestro, le torture e… » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT