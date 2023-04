Carne avariata alle bambine e sputi alla moglie: dipendente del ministero a processo. Orrore nella Roma bene

Le figlie si sentivano male e vomitavano. In altri casi le lasciava a digiuno o le buttava dentro la doccia vestite. Per umiliare la consorte, una donna giapponese, l’uomo ordinava di pulire in terra dopo che lui aveva sputato. Ora è sotto accusa per le violenze ADVERTISEMENT » continua a leggere su REPUBBLICA.IT