Share on Twitter

Share on Facebook

Crac Finpower: condannato a 5 anni Giancaspro, ex patron del Bari

In primo grado, il Tribunale di Bari lo ha ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta per uno solo degli episodi che gli erano contestati. Assolto il coimputato Ferrara

» continua a leggere su GAZZETTA.IT