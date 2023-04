Giletti: “Inter in crisi? Non mi fido. Juve, per il futuro vorrei un Del Piero alla Maldini”

Giletti: “Inter in crisi? Io non mi fido. Per la Juve sfida fondamentale”“Allegri bravo a tenere unito il gruppo, ma non dimentico come siamo usciti dalla Champions. Del Piero? Il Milan è tornato grande con Maldini…” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT