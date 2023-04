Il dramma del lavoro minorile: un adolescente italiano su cinque sfruttato tra i 14 e i 15 anni

Dieci anni dopo la prima ricerca sul tema, la situazione non è cambiata. Il dossier di Save the children: ventitremila ragazzi utilizzati prima degli undici. Uno studente su quattro impiegato in mestieri che hanno creato problemi al percorso scolastico. Ristorazione, commercio,… » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT