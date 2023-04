Sala: “Riportare Milan e Inter nell’area di San Siro? Ci sto provando”

Sala: “Riportare Milan e Inter nell’area di San Siro? Eccome se ci sto provando”Il sindaco di Milano: “Smettetela di chiedere a me. E comunque non sono contrario al progetto di La Maura finché non lo vedo” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT