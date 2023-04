Decreto flussi, la Campania batte il Nordest al click day: i lavoratori nell’edilizia i più richiesti

I dati del Viminale: 252.000 domande per contendersi gli 82.805 posti previsti. La maggior parte sono per impieghi stagionali. Tra i settori produttivi meno del 10% le richieste per il turismo. Gli extracomunitari più ambiti quelli del Bangladesh » continua a leggere su REPUBBLICA.IT