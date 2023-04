Il Donegani alla ricerca di alchimie in una gremita Aula Magna dell’Istituto Donegani diretto dalla Dirigente Scolastico Laura Laurenti , che ha accolto, a bandiere alzate, un suo autorevole figlio, il ricercatore Francesco Vizza, Direttore dell’Istituto di Chimica dei Composti Organometallici” (ICCOM) del “Consiglio Nazionale delle Ricerche” (CNR) di Firenze, nativo di Cirò, diplomato all’Istituto Donegani nel lontano 1976 e laureato in Biologia all’Università di Firenze. Un ritorno, emozionante, nella scuola in cui si è formato, a portare il testimone di obiettivi che si raggiungono, sogni che non si infrangono, riscatto, attaccamento alle radici, valori, riconoscere nel proprio lavoro l’obiettivo del bene comune. Autore di numerosi articoli scientifici, libri e fumetti su Luigi Lilio, Giano Lacinio. Il Convegno dal titolo “Alchimia all’origine della chimica” è stato un significativo excursus, che ha ripercorso le tappe della evoluzione e della transizione dall’alchimia alla chimica. Un viaggio fantastico e avventuroso, che ci ha portato indietro nel tempo, nell’affascinante mondo dell’alchimia, dimostrando che cosa significhi “essere nani su spalle di giganti” innalzati su gigantesca grandezza molto più in là possiamo guardare. Uno dei nostri giganti per una mattinata, ci ha portato sulle spalle e ci ha mostrato orizzonti lontani, tra passato e futuro, fantasia e realtà intrecciate, mondi ideali e mondi reali, tutto vero, tutto possibile al Donegani. Hanno coordinato il convegno i docenti Stefano Cidone, Anna Meo, coordinatrice Dipartimento di Chimica.







