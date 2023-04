Ad allarmare l’ambiente durante la settimana erano state le diverse assenze per influenza a partire da quella di Mister Asteriti, non presente neanche alla partita, ma anche di alcune atlete che a turno hanno saltato allenamento, seguendo gli ordini dello staff medico, al fine di avere a disposizione il maggior numero di ragazze per incontro.

Le assenze durante gli allenamenti di Cesario, Biscardi, Gernone e Maggipinto con Misceo in ripresa da una settimana di cure mediche, hanno costretto Mister Argiro ha valutare al meglio chi poter schierare in campo.

Le Sirene in questa settimana ha dimostrato ancora una volta la forza del gruppo sia per le qualità tecniche che di affiatamento per cui l grazie alla prestazione di chi era più in forma, Kus e Greco e soprattutto Cosentino (MVP) su tutte, sono riuscite a approcciare bene alla gara. La prestazione delle disponibili ha permesso di portare a casa il 1° set, che si è dimostrato quello più combattuto, con il punteggio di 25/19.

Nel 2° parziale la squadra locale inanella una serie di errori che spiana la strada al Crotone che mostra le qualità tecniche soprattutto in fase di difesa riuscendo a chiudere nettamente il set per 25/14.

Sul 2/0 per il Crotone, le ragazze sotto la guida di Mister Agirò, giocano di esperienza ed alzano ancora il ritmo di gara, dominando ultimo set vinto per 25-11, con una semplicità disarmante, senza dare possibilità di gioco alle avversarie. Risultato che condanna alla retrocessione la formazione siciliana e mantiene inalterato la zona di testa, con le tre squadre che vincono 3/0 contro le loro avversarie.







Un campionato molto combattuto ed esaltante che mostra sempre di più un alto livello delle formazioni di testa che giocano ogni partita al massimo, per continuare a sognare la promozione diretta o i playoff.

Mister Argiro: dovevano vincere e lo abbiamo fatto in modo netto e convincente, da martedì vedremo come recuperare salute ed energie sfruttando la pausa di Pasqua per poi tornare cariche in vista del rush finale di questo campionato.