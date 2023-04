Salernitana, che fine ha fatto Bonazzoli? Le gerarchie dell’attacco e l’appetibilità fantacalcistica della punta ex Inter

Salernitana, che fine ha fatto Bonazzoli? Le gerarchie dell’attacco e l’appetibilità fantacalcistica della punta ex InterSolo due gol e un assist in questo campionato per uno dei grandi protagonista della salvezza dello scorso anno. Federico Bonazzoli sta trovando davvero poco spazio, chiuso da Dia e Piatek » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT