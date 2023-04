Allegri per la Lazio punta su Vlahovic: Milik o Di Maria a fianco del serbo

Allegri per la Lazio punta su Vlahovic: Milik o Di Maria a fianco del serboLe scelte del tecnico per la delicata sfida ai biancocelesti: anche Chiesa in corsa per una maglia. Bonucci e Pogba partiranno con la squadra » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT