Borsellino, i giudici del processo sul depistaggio: “L’agenda rossa rubata non da Cosa nostra. Troppe amnesie nelle istituzioni”

Depositate le motivazioni della sentenza, il tribunale stigmatizza i troppi non ricordo di chi era chiamato a fare le indagini. Ma per i giudici l'ex questore La Barbera non era diretto dalla mafia, piuttosto costruì il falso pentito Scarantino per fare carriera