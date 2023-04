Discriminazione: calcio sotto tiro. Numeri in crescita. E non solo in Italia

Discriminazione: calcio sotto tiro. Numeri in crescita. E non solo in ItaliaIl 43% degli episodi di intimidazione verso giocatori è di matrice razzista, la gran parte dei casi riguarda gli atleti professionisti » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT