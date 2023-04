Giudice sportivo, la Juve valuta il ricorso. Razzismo: individuati in due, uno verrà bandito a vita

Giudice sportivo, la Juve valuta il ricorso. Razzismo: individuati in due, uno verrà bandito a vitaIl club bianconero attende i documenti ufficiali sulla chiusura per un turno della Curva Sud e per la squalifica per tre giornate di Cuadrado » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT