Sul posto giungevano le squadre della sede centrale e del distaccamento di Cirò Marina. Due le autovetture coinvolte in uno scontro frontale, una Audi station wagon con a bordo il solo conducente classe 1981 ed una Opel Mokka, su cui viaggiavano due persone classe 1985 e 1987.

Tutti feriti venivano estratti dalle vetture ed affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale.

La SS106 bloccata in entrambi i sensi sino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul posto carabinieri per i rilievi di competenza, Polizia Stradale e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.







