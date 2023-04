Juve-Inter, chiuso un settore dello Stadium per i ‘buu’ a Lukaku. E che stangata per Cuadrado

Juve-Inter, chiuso un settore dello Stadium per i ‘buu’ a Lukaku. E che stangata per CuadradoUn turno di stop pure per gli espulsi nerazzurri Handanovic e Lukaku. Multa da 12mila euro per la Fiorentina, 6mila per la Cremonese » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT