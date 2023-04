Juventus, membership scontate per i possessori di fan token: come funziona

Juventus, membership scontate per i possessori di fan token: come funzionaIl club bianconero riserva condizioni favorevoli fino alla fine della stagione corrente per i tifosi che hanno i gettoni digitali: i dettagli » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT