Milan-Napoli: biglietti settore ospiti in vendita da oggi alle 18 (San Siro) e domani alle 12 (Maradona)

Milan-Napoli: biglietti settore ospiti in vendita da oggi alle 18 (San Siro) e domani alle 12 (Maradona)Sarà riservata agli abbonati sino a esaurimento. Il prezzo sarà di 68 euro per l’andata al Meazza e di 72 per il ritorno in casa degli azzurri » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT