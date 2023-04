Ventimiglia, uccisa da un cane il testimone: “Patrizia era a terra straziata, era sveglia e il rottweiler le stava accanto come se non abbandonasse la preda”

ADVERTISEMENT Claudio Sanga è un vicino. E’ accorso ma non è riuscito a far allontanare l’animale: “Le dicevo di non mollare, di restare sveglia, ho impugnato un bastone ma Ramon non se ne andava” » continua a leggere su REPUBBLICA.IT