Dal liscio con la Fiorentina all’incredibile traversa di Salerno: Lukaku, ma che gol sbagli?

Dal liscio con la Fiorentina all’incredibile traversa di Salerno: Lukaku, ma che gol sbagli?L’attaccante belga, teoricamente a caccia di una conferma per il prossimo anno, non segna su azione in campionato dalla prima giornata. E gli errori ormai non si contano più… » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT