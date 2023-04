Il Milan non sfonda, Pioli sbatte sull’Empoli. E adesso il terzo posto è nel mirino della Roma

Il Milan non sfonda, Pioli sbatte sull’Empoli. E il terzo posto adesso è nel mirino della RomaGiroud segna con il braccio all’89’, ma il Var richiama Marcenaro per annullare il gol: i toscani non calciano mai in porta, il turnover rossonero però non paga e i campioni in carica si avvicinano alla Champions League con […]