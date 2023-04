Lo zoologoo: “Importammo questi orsi in Trentino 24 anni fa. Se pericolosi però vanno eliminati”

Andrea Mustoni: "La gente ha paura. Bisogna spiegare come comportarsi nelle aree popolate da questi esemplari, impedire loro l'accesso a cibo e rifiuti umani. Gli abbattimenti, in casi estremi, non devono essere un tabù".