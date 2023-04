Share on Twitter

A tutto Osimhen: “Wolfsburg fu un dramma, Napoli mi ha cambiato la vita. Spalletti genio”

In un’intervista a France Football, il nigeriano ricorda tanti aneddoti, dalle difficoltà di inizio carriera sino all’approdo in Italia: “Mai visti dei tifosi così che vivono per il club, se voliamo è grazie a loro”

