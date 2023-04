Feralpisalò in paradiso: è Serie B (per la prima volta) con tre turni di anticipo

Storico traguardo per il club lombardo: la squadra di Vecchi supera la Triestina con un gol di Butic. Il presidente di Lega Pro, Marani: "Questa vittoria dimostra grande organizzazione"