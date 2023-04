Giornata Mondiale dei Rom: “Odio e pregiudizi della destra xenofoba, un male da sradicare”

Nonostante diverse iniziative parlamentari, in Italia non è stato adottato un quadro legislativo nazionale specifico per la protezione anche di Sinti e Caminanti. Il Consiglio d'Europa ha chiesto maggiore protezione, criticando lo sgombero dei campi » continua a leggere su REPUBBLICA.IT