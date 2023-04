LIVE Lazio-Juve, la moviola: contatto Milinkovic-Alex Sandro sull’1-0, per Di Bello non c’è fallo

Contatto Milinkovic-Alex Sandro sul gol dell'1-0: per Di Bello non c'è falloL'arbitro, confortato dal Var, valuta non influente la mano del serbo sulla schiena del difensore. Tutto ok anche in occasione del pareggio juventino, dopo il check » continua a leggere su GAZZETTA.IT