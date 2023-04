Lukaku non va, ma attorno a lui c’è il vuoto: tre punte con 272 giorni di astinenza da gol!

Lukaku non va, ma attorno a lui c’è il vuoto: tre punte con 272 giorni di astinenza da gol!Romelu, Lautaro, Dzeko, Correa: non si salva nessuno. Il belga fallisce gol a ripetizione, gli altri non segnano da una vita. Inzaghi cambia coppia a ogni partita ma non ha mai garanzie: scegliere i titolari per Lisbona […]