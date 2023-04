Maestra sospesa in Sardegna: “Sono stati i bambini a chiedermi di recitare l’Ave Maria e il Padre nostro”

Chiamata a sostituire un collega, "avendo con me le perline che spesso utilizzo per far fare dei lavoretti ai bambini, ho pensato di proporre anche a loro di realizzare dei rosarietti"