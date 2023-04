Milanisti divisi dopo il flop: “Pioli, perché cambiare?”. “Giusto, priorità Champions”

Milanisti divisi dopo il flop: “Pioli, perché cambiare?”. “Giusto, priorità Champions”I tifosi rossoneri su due binari nel day after dello 0-0 deludente con l’Empoli. C’è chi giustifica il turnover per preservare la squadra in vista del Napoli e chi invece accusa il mister » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT