Spenti alla Roma, brillanti al Toro: così Radonjic e Sanabria sono diventati stelle

Sanabria e Radonjic, i due gioielli del Torino che non hanno mai convinto la Roma Arrivarono nella Capitale a distanza di un anno, ma nonostante le aspettative in giallorosso non hanno reso. Adesso fanno le fortune dei granata di Juric che li ha rivitalizzati » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT