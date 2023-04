Calvo: “Stiamo valutando l’ipotesi ricorso per la chiusura della curva, non per Cuadrado”

Calvo: “Stiamo valutando l’ipotesi ricorso per la chiusura della curva, non per Cuadrado”Il colombiano sconterà le tre giornate di stop. “Riguardo ai cori – prosegue il dirigente bianconero – dai filmati risulta che gli insulti razzisti sono iniziati dal 35′, e nessuno ci ha chiesto di attivare le procedure idonee” » continua a leggere su GAZZETTA.IT […]