Juve, con le big non vinci (quasi) mai: Allegri male negli scontri diretti

ADVERTISEMENTJuve, con le big non vinci (quasi) mai: Allegri male negli scontri direttiTroppi passi falsi in campionato contro le prime sei in classifica hanno scavato il solco tra i bianconeri e il Napoli. E in Europa hanno pesato gli stop con Benfica e Psg » continua a leggere su GAZZETTA.IT