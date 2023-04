L’Inter verso Lisbona: Skriniar e Calhanoglu out, Dzeko favorito su Lukaku

Domattina ultima seduta alla Pinetina, difficile che i due possano essere convocati per l'andata col Benfica. In attacco torna titolare Lautaro » continua a leggere su GAZZETTA.IT