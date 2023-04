Napoli anti Milan: decisione last minute per Osimhen. E per correre c’è Lozano

ADVERTISEMENTNapoli anti Milan: decisione last minute per Osimhen. E per correre c’è LozanoIl nigeriano resta in dubbio: si decide martedì, se non ce la fa pronto Raspadori. Il messicano si scalda a destra. Ma occhio alla condizione: squadra stanca » continua a leggere su GAZZETTA.IT