Sardegna. Sterminò una famiglia nel 2014. Trovato morto in cella oggi. Ipotesi suicidio

Angelo Frigeri, 40 anni, era in carcere a Uta per l’uccisione della famiglia Azzena: padre, madre e figlio di 12 anni. Di recente era stato trasferito da un altro penitenziario perché in possesso di un cellulare. Non si esclude che fosse coinvolto nell’evasione di Marco Raduano a… » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT