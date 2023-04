Vlahovic, altro che rinascita: non si sblocca, e si fa anche male

ADVERTISEMENTVlahovic, altro che rinascita: non si sblocca, e si fa anche maleIl serbo continua a non fare gol e con la Lazio esce per un pestone. Ma Landucci: “Poco aiutato” » continua a leggere su GAZZETTA.IT