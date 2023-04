A Padova un premio di 100 euro a chi ha la media del 9. La Rete degli Studenti: “È una dinamica tossica: la scuola dovrebbe pensare a chi rimane indietro”

Nell’istituto superiore Scalcerle, in una cerimonia definita ‘serata delle eccellenze’, è stato consegnato un attestato di merito oltre che il premio in denaro. “Per la Costituzione sarebbe necessario rimuovere gli ostacoli per chi è privo di mezzi, non premiare e osannare chi… ADVERTISEMENT » continua a leggere su REPUBBLICA.IT