Inter, alle 16 il volo per Lisbona: Skriniar e Calhanoglu non ci saranno

Inter, alle 16 il volo per Lisbona: Skriniar e Calhanoglu non ci saranno Nel pomeriggio il decollo dalla Malpensa per la squadra nerazzurra che nell'andata dei quarti di domani in casa del Benfica dovrà rinunciare allo slovacco e al turco » continua a leggere su GAZZETTA.IT