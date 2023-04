Mou e Cassano-Livaya, sui social sono (quasi) tutti con Josè: “Antonio andava demolito”

Il tecnico della Roma aveva risposto a FantAntonio dicendo: “Ogni tanto arriva un Marko Livaja e diventa dura”, in riferimento a una vecchia rissa in allenamento. In rete, non solo in Italia, gli appassionati del pallone si dividono, con una certa predilezione per lo Special One

» continua a leggere su GAZZETTA.IT







ADVERTISEMENT