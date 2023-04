Napoli, Osimhen spinge per giocare a San Siro: domani mattina gli esami, poi si decide

Napoli, Osimhen spinge per giocare a San Siro: domani mattina gli esami, poi si decideAnche oggi il nigeriano ha svolto lavoro differenziato, in palestra e poi in campo: ecco perché rischiarlo e perché è meglio aspettare » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT