Ha prevalso la linea del già presidente, Pasquale Martire con 98 voti, contro i 63 di Morrone, una sola scheda bianca. In questi prossimi anni sarà coadiuvato da Aloisio Quintino, Simona Caparra, Mario Ciccarelli, Gennaro Ferraro, Gaetano Figoli, Diego Fortuna, Salvatore Renda, Giovan Battista Rotondo, Vincenzo Guerra, Luigi Carolei ed Emanuela Scarpino. Per i probi viri sono stati eletti: Giuseppe Bruno, Salvatore Giardinieri e Antonio Lettieri, mentre Revisori dei Conti: Salvatore Terminelli, Francesco Bruno e Domenico Tassone. Un’elezione che conferma quanto di positivo ha realizzato nel mandato precedente il presidente Martire, pur se la pandemia ne hanno dovuto limitare gli interventi e che a partire dall’apertura della scuola vela, che sicuramente ha creato interesse intorno alla stessa lega da parte del mondo degli amanti del mare, dei giovani e del mondo della scuola, ha in programma diversi interventi che non potranno prescindere dalla stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale con la quale sono stati già affrontati e prossimi ad essere realizzati alcuni punti del programma, come l’area di rimessaggio con adeguate vasche per la raccolta dei rifiuti speciali e il distributore dei carburanti, gasolio e benzina. Ma si punta anche a dotare i moli e pontili di energia elettrica, l’area di sosta per le imbarcazioni, l’impegno per la realizzazione e posa dei dissuasori già approvato in Regione e altro ancora. Un lungo alvoro che ancora dovrà essere fatto in continuità con quanto già fatto, per consentire alla sezione di Cirò Marina di ottenere la doverosa affiliazione con la FIV e che necessita della collaborazione anche di tutti gli stabilimenti balneari, per essere la nostra città sempre più attrattiva per il diporto turistico, ma anche per avvicinare ed educare la cittadinanza al rispetto del mare, nostra grande unicità insieme al vino e all’enogastronomia. Gare di pesca, vela, subacquea, porto efficiente dal punto di vista della sicurezza e dei servizi, un programma intenso che necessiterà della collaborazione di tutti, soci, istituzioni e società civile.







