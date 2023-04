La cura per Vlahovic: sempre in campo o la panchina come… vitamina?

ADVERTISEMENTLa cura per Vlahovic: sempre in campo o la panchina come… vitamina?Il serbo è in difficoltà: Allegri lo difende, la Juve lo aspetta. E si interroga. I motivi per cui potrebbe essere opportuno insistere e quelli per cui sarebbe meglio che tirasse il fiato » continua a leggere su GAZZETTA.IT