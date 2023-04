Pagato 45 milioni, poi regalato al Benfica: la parabola all’Inter di Joao Mario

Pagato 45 milioni, poi regalato al Benfica: la parabola all’Inter di Joao MarioEra stato il primo grande acquisto dell’era Suning, ma in nerazzurro ha trovato poco spazio e ha risolto il contratto nel 2021. Ora trascina le Aquile ed è il principale pericolo per Inzaghi. Tra Sporting e Inter è in corso una battaglia legale […]