E’ intervenuto il sindaco Mario Sculco, l’assessore Salvatore Giardino, l’assessore Maria Aloe, ed il parroco don Matteo Giacobbe che ha benedetto la struttura. Ha tagliare il nastro il giovane Iacopo che con entusiasmo ha varcato la soglia della sua prima esperienza lavorativa , un circolo per i giovani di Cirò. ” Una attività fatto per i giovani, ha detto il parroco Don Matteo Giacobbe– un luogo per il bene comune, per i giovani che devono avere orientamento, devono ritrovarsi insieme per crescere nei valori che assumono soprattutto nella famiglia per poi trasmetterli nel nostro paese, perché- prosegue- quando ci sono i valori della vita partendo dall’umanità, abbiamo tutti gli altri valori: culturali, spirituali, materiali, però il valore della vita lo dobbiamo custodire e proteggere, un circolo questo- che sia per il futuro un punto di ritrovo per tanti giovani che vogliono crescere insieme”. “Sono felice che negli ultimi mesi, sono già tre giovani che hanno aperto una attività commerciale nel nostro paese- ha detto il primo cittadino Sculco- Un segno questo di ripresa, i giovani credono ancora nel futuro di questo paese. La serata si è conclusa con un ricco buffet a cui hanno preso parte tanti giovani.







ADVERTISEMENT