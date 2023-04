Il Vicenza vince la Coppa Italia di Lega Pro: 3-2 alla Juve Next Gen

Al ritorno decide Franco Ferrari, il bomber nato a Rosario. Primo successo tra i pro per il danese Thomassen, subentrato a marzo. Non bastano Sekulov e Poli