La scuola della Bolognina con un solo bimbo italiano in quinta: “Si trova bene, ma per sentirsi come gli altri dice di essere nato a New York”

Alle Federzoni in tutte le classi si toccano quote anche dell’88% di stranieri, ma la maestra Francesca La Ganga assicura che il mix funziona: “Adesso tornano anche gli italiani, nelle prime dell’anno prossimo sono il 32%, i genitori hanno imparato a fidarsi di noi”. ADVERTISEMENT » continua a leggere su REPUBBLICA.IT