Migranti, il governo dichiara lo stato d’emergenza e riduce la protezione speciale. Cosa cambia adesso.

Sarà nominato in un commissario per l’accoglienza che dovrà trovare nuovi posti letto e aprire un Cpr in ogni regione. Sugli emendamenti al decreto Cutro la maggioranza ha raggiunto l’accordo: oggi i tagli sui permessi e meno vincoli sulle espulsioni ADVERTISEMENT » continua a leggere su REPUBBLICA.IT