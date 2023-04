Share on Twitter

Venerdì 14 aprile, l’ On. Europarlamentare Denis Nesci sarà presente nella provincia crotonese per dei momenti di confronto, volti a dare la possibilità ed il suo contributo alla programmazione o elaborazione di una strategia comune fra istituzioni associazioni ed imprenditori per valorizzare i tanti aspetti del nostro territorio.

Dalle ore 15.00 sarà a Rocca di Neto, evento “Pausa caffè a parlar d’Europa” promosso dal circolo locale di Fratelli d’Italia, ed a seguire sarà ospite dell’Amministrazione Comunale di Rocca di Neto, per “l’insediamento del Baby Sindaco e del Consiglio Comunale dei ragazzi”.

Infine alle ore 18:30 parteciperà al convegno organizzato a Strongoli dal circolo locale e dal coordinamento provinciale di FDI presso la Sala del Consiglio Comunale “Europa e Calabria, quanto siamo distanti?”.