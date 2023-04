Il Garante auspica che una fattiva collaborazione in sinergia con l’Assessore all’Istruzione ed alla Cultura , con le competenti Commissioni consiliari, con le Forze dell’Ordine e con i Dirigenti scolastici del territorio soprattutto, un’ampia partecipazione e sensibilizzazione degli studenti sul futuro della nostra Europa.

Come è noto, lo Europe Day celebra , ogni anno, la pace e l’unità in Europa, evidenziando l’anniversario della Dichiarazione dell’allora ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, che espose una di una nuova forma di contenuti e di collaborazione politica in Europa, che avrebbero reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è la moderna Unione europea.

Il Garante auspica che si crei una maggiore sinergia, sul tema dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come Autorità che, unitamente agli altri garanti, assicura nel nostro Paese il rispetto dell’OPCAT, la Convenzione ONU contro la tortura, ed attua in concreto il meccanismo di prevenzione verso i trattamenti inumani e degradanti.

Il Garante auspica, inoltre, che si attui anche a Crotone, la Convenzione siglata, a livello nazionale, tra il Garante Nazionale dei detenuti ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il Garante Comunale porterà avanti iniziative sociali di sensibilizzazione pubblica, con un’attenzione particolare verso i giovani e auspica, a tal proposito, una proficua sinergia inter-istituzionale, specialmente con la Prefettura e la Questura.







A tal proposito il Garante Comunale riproporrà percorsi di reinserimento anche per la qualifica di lavoro marittimo “Gente di mare”, sulla quale vi era stata in passato la disponibilità della locale Capitaneria di Porto.

Per ciò , per l’attuazione di una vera e concreta salvaguardia dei diritti umani fondamentali, non deve e non può mancare il sostegno di tutte le Istituzioni verso obiettivi comuni.

Con tale auspicio, credo nella realizzazione di una fattiva collaborazione delle Istituzioni sul Territorio e in attesa di riscontro porgo distinti saluti.