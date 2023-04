Calvo: “Vlahovic al centro del progetto. I nostri obiettivi? Aspettiamo il 19 aprile”

Calvo: “Vlahovic al centro del progetto. I nostri obiettivi? Aspettiamo il 19 aprile”Il dirigente: “Ho visto i ragazzi tranquilli e carichi. Sono orgogliosi di essere in lizza per due trofei in aprile. La prossima stagione? La stiamo programmando con varie ipotesi” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT